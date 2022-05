Elezioni : la coalizione “Insieme per Canosa” a  sostegno di Michele Schirone, candidato sindaco

CANDIDATI "FORZA CANOSA" :

CANDIDATI "CANOSA CHE VOGLIAMO" :

CANDIDATI "CANOSA PRIMA DI TUTTO" :

A due settimane dal voto per le elezioni comunali 2022, il Movimento Politico "e "presentano le liste dei candidati della coalizionea sostegno dicandidato sindaco di Canosa. L'incontro con amici e simpatizzanti avrà luogo apresso lo, ini, a partire dalledi. Per l'occasione, interverranno:(già assessore al turismo, all'archeologia e presidente Puglia Imperiale);(già vice sindaco di Canosa) e(candidato sindaco di Canosa). A Canosa di Puglia, le amministrative si terrannonell', in cui si voterà anche per i referendum sulla giustizia. La cittadinanza è invitata.Todisco RosariaCignarale RobertoColagiacomo VitangeloCoppola RobertoD'Agnelli VincenzoDel Vento Lucio AmedeoDel Vento PaoloDiaferio VitoDi Pinto Felice LucioForte AntonioLabianca AntonioLuisi NicolaLuisi SoniaMangino GiuseppeMarzinotto ElisaMasotina NatashaOliva VincenzoPatruno FomegaPignatelli AngeloPoli SabrinaSerlenga AlfonsoStranieri NataliaTurturro GabrieleIuliano AngelaMocelli LuciaCatano FilomenaSinesi MarinaSuriano MartinaColasuono SoniaTravisani SerenaLeone AlessiaMosca AnnaGiungato CosimoMetta SabinoIacobone MicheleMennoia Francesco SaverioSinesi VincenzoCappelletti SabinoVerderosa MaurizioSomma SabinoDi Muro GiuseppeAmorese GiulianoPatruno FrancescoPinnelli PasqualeDi Nunno LeonardoMaria Luisa BelloniRosa De LucaFrancesco Saverio Di MuroFederico EulisseGianfranco FascianoRosaria FuggettoFranco GiordanoFabio IacoboneAndrea LamonacaSalvatore LeoneFranca ManziAlessandra MatarreseBrigida MazzarellaAngela MerraAnnalisa NettiVito PaganoGiuseppe PatrunoGiuseppe SergioPorzia Nada VecchignoMichele ZagariaAnna Maria MassaCaterina Muggeo