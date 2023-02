Domenica un voto per il riscatto della sinistra

"Quello di domenica non è solo un voto per decidere il nuovo segretario del Partito Democratico. E' un voto per dimostrare che la sinistra è viva, che la sinistra ha voglia di rinascita e di riscatto, è un voto per arginare la deriva sovranista del nostro Paese". Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale,"L'intera classe dirigente del Pd ha grandi responsabilità, abbiamo avuto una sonora lezione alle elezioni politiche e alle ultime regionali. Il messaggio del nostro popolo è stato chiaro, ma ora abbiamo bisogno del sostegno di tutti per ripartire, per guardare con speranza al futuro. Non farò una dichiarazione di voto, non è quello che serve al nostro partito. Rivolgo invece un appello ad andare ai gazebo. Lo rivolgo ai nostri iscritti, ai nostri elettori, a tutti coloro che si riconoscono nei valori democratici, riformisti, progressisti, europeisti, a tutti coloro che credono nell'uguaglianza sociale, a tutti coloro che hanno tra i propri valori l'antirazzismo, la solidarietà, a tutti coloro che sono contro il leaderismo, che sensibili al civismo, che credono nella distribuzione della ricchezza.ma non possono farlo da soli. Hanno bisogno di tutti noi, popolo del centrosinistra. Andiamo a votare, non stiamo scegliendo solo un segretario, c'è molto di più".- Capogruppo Pd Regione Puglia