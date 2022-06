DIGITHON 2022: Una startup di Canosa tra le 100 finaliste

360maker - rememo Artificial Intelligence Offanengo Lombardia 6DOF Labs Internet of Things Squinzano Puglia A3K S.R.L. Cross Idea Bitonto Puglia alfonso alfonso Cultura e Education Sessa Aurunca Campania Algo AI Artificial Intelligence Milano Lombardia AlgoNight Labs: "Museirum Project" Blockchain Settimo Torinese Piemonte App Me Cross Idea Brugherio Lombardia Apprendo s.r.l.s. Cross Idea Roma Lazio AraBat Food e Agricoltura Foggia Puglia Arkadio Industry 4.0 Padergnone Trentino-Alto Adige Augura Fintech & ePayments Milano Lombardia Azeltech Srl Internet of Things Campobasso Molise Baze Cross Idea Bologna Emilia-Romagna Beaths Robotics Empoli Toscana Bestie Bite Cross Idea Roma Lazio Better Social soc. coop. sociale Cultura e Education Pistoia Toscana boospaze eCommerce & Logistics Milano Lombardia Bopps eCommerce & Logistics Monza Lombardia Bubble s.r.l. Blockchain Milano Lombardia Car Wallet Blockchain Luzzi Calabria Chameleon Trike Project Salute e Benessere Ancona Marche CHEESE Media Cremona Lombardia CHIPANGO Turismo Torino Piemonte Cibus Vivendi Salute e Benessere San Felice a Cancello Campania Ciraclo Blockchain Macerata Campania Campania Click Generation - Nary AI Artificial Intelligence Milano Lombardia Climate Standard Cross Idea Viareggio Toscana ConneBi.com Industry 4.0 San Giustino Umbria Convforth SRL Salute e Benessere Bologna Emilia-Romagna Copymessage Robotics Anagni Lazio Cshark Industry 4.0 Piacenza Emilia-Romagna El Mir hicham eCommerce & Logistics Noventa Vicentina Veneto Enco - Energia Collettiva Internet of Things Firenze Toscana Enth Creations Game & Entertainment Perugia Umbria Equal Cultura e Education Collegno Piemonte eSteps Health Salute e Benessere Rimini Emilia-Romagna Evrika Salute e Benessere Torino Piemonte FantaTrading Game & Entertainment Firenze Toscana Fenice Academy Srl Cultura e Education Cumiana Piemonte FIRE Investment Fintech & ePayments Legnano Lombardia FOODURO Cross Idea Roma Lazio Fyne Media Taranto Puglia

Galact Food e Agricoltura Roma Lazio Godot Cross Idea Roma Lazio Guardian - Safely Around Artificial Intelligence Catania Sicilia Harmonies Musica Avellino Campania IAMAtek Srl Food e Agricoltura Bari Puglia JUBOX -Live Music Match Musica Brescia Lombardia Karaoke One Musica Lecce Puglia KEPLERA S.R.L. Cultura e Education Palermo Sicilia Lami Salute e Benessere Milano Lombardia LearK Artificial Intelligence San Paolo Lombardia Lendit Fintech & ePayments Bologna Emilia-Romagna LiBere Blockchain Roma Lazio Liquinvex Fintech & ePayments San Casciano in Val di Pesa Toscana Lullabean Food e Agricoltura Roma Lazio Marco Fiorentini Food e Agricoltura Falconara Marittima Marche Markeplay eCommerce & Logistics Padula Campania MAV Reality Augmented & Virtual Reality Rutigliano Puglia MedQuestio Salute e Benessere Canosa di Puglia Puglia MiAssumo Cultura e Education Trieste Friuli-Venezia Giulia mytrAIner Artificial Intelligence Milano Lombardia nice2me Game & Entertainment Pesaro Marche One Health Vision Salute e Benessere Lecce Puglia Parkle - Instant Parking Cross Idea Brindisi Puglia Payanot Fintech & ePayments Gravina in Puglia Puglia Pedigreat Blockchain Milano Lombardia PocketProf Cultura e Education Vibo Valentia Calabria Politically srl Fintech & ePayments Milano Lombardia Protovision Artificial Intelligence Milano Lombardia Refarm S.r.l. Cross Idea Pontecagnano Faiano Campania Ristocall Cultura e Education Bari Puglia RURALIS Turismo Sant'Angelo dei Lombardi Campania Sardinia Bit Mining Blockchain Serrenti Sardegna Save As Food e Agricoltura Maltignano Marche Seozen Industry 4.0 Aversa Campania Sgarro Food e Agricoltura Napoli Campania Softita Internet of Things Acquapendente Lazio Spark Media Modena Emilia-Romagna SpotInSight Artificial Intelligence Castellammare di Stabia Campania STARTGRAM Fintech & ePayments San Severo Puglia Stpays Fintech & ePayments Roma Lazio Tailnpin Internet of Things Sarezzano Piemonte Teolo eCommerce & Logistics Crotone Calabria The Unicorn Game Cultura e Education Bari Puglia Tiberio Moscardelli Internet of Things Cori Lazio TOCO Augmented & Virtual Reality Taranto Puglia ToMove Industry 4.0 Torino Piemonte

TRAVELMEETHUB Augmented & Virtual Reality Firenze Toscana Trawellit Turismo Foggia Puglia Trixo eSports gym Game & Entertainment Napoli Campania Ubicut Salute e Benessere Cesano Maderno Lombardia underkitchen Cross Idea Pozzuoli Campania Ustep Salute e Benessere Catania Sicilia Veuràs Cultura e Education Alghero Sardegna Vision Blockchain Roma Lazio Volvero Artificial Intelligence Milano Lombardia Yeastime- The art of fermentation Industry 4.0 Guidonia Montecelio Lazio Zerow eCommerce & Logistics Scandicci Toscana Zonzers - Compagni d'Avventura Turismo Milano Lombardia

È partito il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di, in programma dal(BAT). La call 2022 si è conclusa con una sette anni dal debutto della manifestazione, la rete di startup che gravitano intorno aè sempre più fitta e, con le candidature di quest'anno, ha superato quota 1600.Tra i progetti pervenuti da tutta Italia, sono, annunciati oggi al termine del, il workshop gratuito organizzato in collaborazioneCome sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di grandi investitori nazionali ed internazionali, e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l'ambitoche porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.Anche per l'edizione 2022 le startup finaliste si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse, nell'ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, NFT, realtà virtuale e aumentata, trovano così applicazione nel business, nella salute, nella sostenibilità. Numerose le startup dedicate al settore della healthcare, per la diagnostica precoce e la prevenzione, per l'assistenza, la nutrizione e il supporto alla disabilità. Tante anche le proposte per la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente, con idee digitali rivolte alla mobilità, all'agricoltura, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino allo smaltimento dei rifiuti. Non mancano poi i progetti riguardanti ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell'universo delle imprese e all'ottimizzazione dei processi aziendali. E ancora, idee a sostegno di educazione, cultura e turismo.La competizione che andrà avanti, senza sosta, durante la settimana di DigithON, tra i diversi progetti e le migliori idee innovative, sarà arricchita anche da approfondimenti sulla società al tempo del digitale con focus tematici su Metaverso, cybersecurity, criptovalute, fisco e sanità. Le startup selezionate per la finale arrivano da tutta Italia: 20 dalla Lombardia, 16 dalla Puglia, 13 dal Lazio, 12 dalla Campania, 8 dalla Toscana, 7 dal Piemonte, 6 dall'Emilia-Romagna, 4 dalle Marche, 3 dalla Calabria, 3 dalla Sicilia, 2 dall'Umbria, 2 dalla Sardegna, 1 dal Veneto, 1 dal Trentino-Alto Adige, 1 dal Molise, 1 dal Friuli-Venezia Giulia.Tra queste, il vincitore diche verrà annunciato il, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazioneTra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese:. Partner istituzionali: