Dieci nuovi Carabinieri in servizio nella Provincia di Barletta Andria Trani

Nella provincia di Barletta Andria Trani -in questi giorni- 10 giovani carabinieri sono stati assegnati alla Tenenza e alle Stazioni del Comando Provinciale. I militari hanno appena terminato l'iter formativo nelle scuole di Reggio Calabria, Iglesias e Campobasso, nel corso del quale , hanno sostenuto un intenso ciclo di studi, acquisendo competenze -tra l'altro- nelle modalità di primo intervento, per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di reati informatici e ambientali.I neo giunti -che sono già operativi ed andranno ad integrare i servizi di prevenzione e controllo del territorio previsti per le imminenti festività- sono stati ricevuti dai rispettivi Comandanti di Compagnia e dal Comandante Provinciale, Col. Massimiliano Galasso il quale -nel dare loro il benvenuto- ha sottolineato l'importanza del dialogo e dell'ascolto del cittadino, caratteristiche che contraddistinguono l'operato dell'Arma dei Carabinieri.