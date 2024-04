In memoria di Francesco Pastore e di Francesco Ferraro

Il cordoglio di Emiliano per la scomparsa dei Carabinieri pugliesi in un incidente nel salernitano

"Sono caduti sul lavoro e in servizio in provincia di Salerno, sulla loro gazzella,, originari di Manfredonia e Montesano Salentino. Erano cittadini italiani e militari, morti sul posto di lavoro. Erano pugliesi come tanti appartenenti alle forze dell'Ordine e alle forze armate che tutti i giorni e tutte le notti vigilano sulla nostra sicurezza. Loro sono tra i più autentici simboli dell'unità nazionale. Esprimo alle loro famiglie il più sentito cordoglio a nome della Regione tutta". Sono le parole espresse dal presidente della Regione Puglia,in un incidente accaduto la scorsa notte nel salernitanodove sono rimaste coinvolte tre auto, tra le quali quella dei militari, lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna.