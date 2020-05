Coronavirus: in calo i contagi, 4 in Puglia

0 nella Provincia di Barletta Andria Trani;

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa che oggisono stati registratitest per l', così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Sono stati1 in provincia di BariQuest'oggi, in tarda mattinata,con un post su Facebook, il sindaco di Canosa di Puglia,ha dichiarato: """Con molto piacere vi comunico cheL'ultimo è guarito qualche giorno fa. Mentre il numero deiche ci fa ben sperare. Il fatto che non ci siano nuovi contagi però non deve farci cadere in un errore di valutazione che purtroppo vedo fare spesso.Attualmente non può escludersi che in città possano esserci in circolazione soggetti positivi al Coronavirus.Nella stragrande maggioranza sono giovani provenienti dalla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio. Dall'esperienza che abbiamo vissuto sulla nostra pelle possiamo dire chePer questo l'invito che rivolgo A TUTTI ma in particolar modo ai giovani è quelloMolti sono abituati a passare le serate in compagnia spesso all'interno delle auto o in luoghi e spazi ristretti. Forse i giovani, potranno superare facilmente il contagio, magari neanche si accorgeranno di essere stati contagiati, ma se il virus dovesse arrivare ad un anziano le cose potrebbero cambiare in maniera drammatica. Le misure intraprese in questi giorni vanno in questa direzione.Occorre che la nostra vita si svolga nella maniera più sicura possibile perché se in autunno, come dicono alcuni esperti, ci sarà una nuova ondata di contagi, inevitabilmente ci sarà un nuovo aumento di morti da covid.E noi- questo se non possiamo evitarlo abbiamo il dovere di limitarlo""".Dall'inizio dell'emergenza, in Puglia sono stati effettuati 118.652 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.494 così divisi: 1.483 nella Provincia di Bari;651 nella Provincia di Brindisi; 1.155 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.