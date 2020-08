Coronavirus: in aumento i contagi in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, sono stati registratitest per l'infezione dae sono rDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 266.293 test. 3.981 sono i pazienti guariti. SIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.843, così suddivisi: 1.578 nella provincia di Bari;681 nella provincia di Brindisi; 1.266 nella provincia di Foggia; 606 nella provincia di Lecce; 290 nella provincia di Taranto); 32 attribuiti a residenti fuori regione.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. In esito ai dati comunicati ci sono"Nelle ultime 24 ore - spiega il direttore generale della Asl di Bari,- il nostro Dipartimento di prevenzione ha individuato 7 nuove positività al Covid19. Si tratta di 4 rientri dalla Grecia e uno da Malta. Per due casi, invece, sono in corso approfondimenti. Per uno dei nuovi positivi si è reso necessario il ricovero ospedaliero"."Oggi in provincia di Foggia sono stati registrati 13 nuovi casi di persone positive al COVID 19 - rende noto il Direttore generale della ASL Foggia-. Di questi: 4 sono collegati a focolai preesistenti; 1 è stato individuato grazie alla segnalazione di un medico di famiglia; in 2 casi di tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; gli ultimi 6 sono cittadini della provincia di Foggia di rientro da Malta, Spagna e Polonia".I casi registrati a Taranto riguardano un rientro dalla Spagna e un paziente sintomatico. Lo spiega il Dg della Asl Taranto,precisando che "il dipartimento di prevenzione è al lavoro per ricercare i contatti stretti e provvede alla sorveglianza sanitaria. Ancora una volta l'appello è all'autosegnalazione e alle precauzioni".Ila ha inviato alla rete degli 11 laboratori privati che effettuano i test molecolari (tamponi) per la ricerca del virus Sars Covid-19 una nota firmata dalSecondo quanto è riportato nella nota, si invitano i laboratori "che hanno dichiarato ed accettato di obbligarsi senza condizione o riserva alcuna al rispetto delle norme e delle disposizioni nazionali e regionali che regolano la gestione dell'emergenza sanitaria" e diche "per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 agosto" i soggetti che ritornino dall'estero come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto che scelgano di recarsi presso un laboratorio della rete privata, questo, prima di procedere con il tampone, dovrà verificare che il soggetto si sia auto segnalato sul sito web della Regione e siano trascorse almeno 72 ore dal suo ingresso nel territorio regionale, inserendo nel sistema Giava Covid tutte le informazioni previste. "Avendo rilevato che taluni laboratori NON conferiscono quotidianamente i dati previsti, si richiamano tutti i Direttori ad assicurare l'esecuzione dei test 7 giorni su 7, festivi compresi", inviando come d'obbligo i dati sul sistema, per assicurare la correttezza dei flussi informativi. "Il mancato rispetto degli obblighi – si conclude - è, peraltro, motivo di revoca dell'ammissione alla rete regionale laboratori SARS Cov-2".