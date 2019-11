Cocaina negli slip: arrestato un pregiudicato

Nel primo pomeriggio di ieri, il personale delha tratto in arresto un pregiudicato canosino di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, alle ore 14.00, nel transitare in una via del centro cittadino di, una pattuglia ha incrociato un'autovettura con due uomini a bordo che, alla loro vista, hanno cercato di allontanarsi velocemente per eludere il controllo. La stessa, dopo un breve inseguimento, è stata fermata sulla. I due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati sottoposti a perquisizione sul posto. Negli slip indossati dal canosino sono stati ritrovati due involucri in cellophane contenentimentre nell'autovettura, di proprietà dello stesso è stato rinvenuto o un coltellino tascabile. La perquisizione, pertanto, è stata estesa alle abitazioni dei due soggetti e, nell'abitazione del pregiudicato di Canosa, precisamente nel cassone della tapparella della camera da letto, sono stati ritrovatiPertanto,è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segnalato per l'aggravamento della misura cautelare cui si trovava sottoposto, e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, come disposto dal P.M. di turno.