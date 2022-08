Canosa: Verso la Festa dell' Emigrante 2022

In occasione dellache si terrà a Canosa di Puglia in corso Garibaldi nella serata di venerdì 5 agosto. a partire dalle ore 21,30, il presidente dell'Associazione "IL PONTE" dei Canosini di Torino,ha inviato un messaggio di saluto agli organizzatori died a quanti prenderanno parte alla manifestazione giunta alla- Esordisce così nel messaggio il presidente– Vorrei ricordare un caso recente che ha dimostrato il grande attaccamento della popolazione Canosina "oltreconfine" alle proprie radici. Come Associazione "IL PONTE" dei Canosini di Torino abbiamo di recente organizzato il Premio Canosino dell' anno 2022 legato alle celebrazioni per il nostro Patrono San Sabino. Parte integrante di questi festeggiamenti e' stata la commedia in vernacolo canosino "La Panchina", messa in scena a Torino, per la regia ed interpretazione, dal bravo Fernando Forino. Oltre alla partecipazione e alla più che calorosa risposta del pubblico, ho continuato a ricevere nei giorni a seguire numerose telefonate da parte di concittadini entusiasti per l'iniziativa. Queste testimonianze di affetto sono una cartina al tornasole di quanto sia forte, nell' emigrante canosino, l'attaccamento alle proprie radici e alla cultura di origine, soprattutto in chi, per motivi anagrafici, di salute o di possibilità non ha l'opportunità di tornare a Canosa spesso quanto vorrebbe. Un caloroso saluto- conclude il presidentee un abbraccio a tutto lo staff della Festa dell'Emigrante 2022 e all'amministrazione Comunale."