Canosa: “Una città pulita è possibile? Insieme, si può!”

L'errato conferimento e abbandono dei rifiuti è tra le problematiche ambientali più sentite dai cittadini di numerose comunità, compresa la nostra. Quotidianamente assistiamo ad una incomprensibile diffusione di fenomeni di questo tipo, nonostante un sistema di raccolta, che provvede casa per casa al relativo ritiro. A quanto pare, sembra non ci sia la volontà di differenziare e addirittura, assistiamo a comportamenti, da parte di alcuni cittadini, che partendo dalle proprie abitazioni caricano rifiuti sui propri mezzi abbandonandoli ovunque. Occorre, di conseguenza mettere in atto strategie di controllo repressive che riportino tutti a riflettere su come sia necessario rispettare la città in cui viviamo. Tutto ciò che non viene differenziato ha un costo e l'abbandono di rifiuti per la città e per le strade periferiche ne genera uno ambientale e di immagine.La plastica, il vetro, le lattine in alluminio, la carta, il cartone, gli imballaggi che recuperiamo, generano utilità sia in termini ambientali che economici in quanto fanno aumentare la percentuale di differenziato che contribuisce a determinare sia una Tari minore, sia ad avere una città più pulita e salubre. L'attuale situazione è, in sintesi, imbarazzante e sgradevole ed occorre, al contempo, chiedersi quale immagine portino via per esempio tutti coloro che si recano in visita nella nostra città: sicuramente non buona. L'altro aspetto oggetto di convinzione comune è pensare che la Tari sia il problema. Sbagliato! La Tari è solo la conseguenza del problema che deriva dalla cattiva raccolta differenziata: differenziare quindi significa anche ricevere una Tari meno cara. Possiamo quindi affermare che l'aumento della tassazione ha come fattore dominante e causa principale l'errato conferimento della spazzatura. Inoltre, l'abbandono dei rifiuti nel centro cittadino ed extraurbano ed il non utilizzo del mastello o delle buste dedicate, sono alla base di fenomeni come randagismo, con conseguente rottura e sversamento in strada del rifiuto che favorisce la presenza di topi in città.Dal giorno dell'insediamento, l'Amministrazione Cpmunale di Canosa di Puglia guidata dal Sindacounitamente all'Assessorato all'Ambiente nella persona del Vice Sindacoha proceduto all'analisi dei limiti e degli aspetti positivi dell'attuale Capitolato speciale di appalto, preferendo alla strada più semplice dell'attribuzione delle responsabilità all'Amministrazione precedente, quella di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi ad esso collegati. Dall'analisi è emerso che nella nostra città vi sono più di 2300 utenti che non avendo ritirato il proprio kit, non eseguono una corretta raccolta differenziata così come al contempo non sembra che nessuno si sia preoccupato di domandarsi dove vengano lasciati i rifiuti degli ospiti comunitari ed extra comunitari che vivono nella nostra città, ai quali poiché non risultanti iscritti come soggetti Tari, non è stato fornito loro il kit per la raccolta differenziata. Di questo Capitolato potremo dire molto altro in termini negativi, ma come detto, non lo faremo anche perché la gara ponte ha una durata di due anni che vedrà la sua scadenza il prossimo giugno. A questo proposito, nelle prossime settimane verrà avviata una campagna di ascolto verso i cittadini che ci consentirà attraverso suggerimenti migliorativi per il servizio di raccolta di elaborare il nuovo Piano Industriale sul quale fare la nuova gara. Sulla base di quanto esplicato.Si comunica che alle ore 10:30 di lunedì 24 ottobre si terrà, in Piazza Vittorio Veneto, a Canosa di Puglia una conferenza stampa alla presenza di tutti gli organi di stampa per illustrare le iniziative utili dell'Amministrazione per contrastare il fenomeno degli abbandoni e del corretto conferimento dei rifiuti. Saranno presenti per l'occasione il Sindaco, dott.e il Vice Sindaco con delega all'Ambienteche, presenteranno alla città il lavoro di questi mesi. La cittadinanza è invitata.