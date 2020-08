Canosa : Un caso positivo

E' stata riscontrata nella giornata odierna. Questo è il primo caso che si rileva a distanza di parecchi mesi dall'ultimo caso di contagio registrato a Canosa."Come noto – spiega il sindaco di Canosa,- ci troviamo in una fase in cui l'età media dei contagiati si è abbassata, ed il caso registrato oggi a Canosa non fa eccezione, ed inoltre la stragrande maggioranza dei nuovi positivi è asintomatica o mostra sintomi molto lievi. Questa circostanza impone una maggiore attenzione ai comportamenti da tenere, occorre tenere alta la guardia e seguire raccomandazioni che dovrebbero ormai acquisite ma che purtroppo spesso disattendiamo. E' assolutamente necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, indossare la mascherina quando ciò non è possibile e comunque sempre in luoghi pubblici al chiuso, lavarsi spesso le mani o igienizzarle con soluzioni idro alcoliche. In caso di sintomi sospetti o di febbre superiore ai 37,5° è necessario contattare il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o la Asl. In questi giorni – conclude- verranno rafforzati i controlli al fine di verificare il rispetto delle regole anti-contagio e se la situazione dovesse richiederlo verranno emesse nuove e più stringenti ordinanze sindacali al fine di scongiurare l'insorgere di nuovi focolai ed impedire assembramenti."