Canosa: un arresto per spaccio di stupefacenti

Non si ferma l'azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte deisotto il comando delche hanno portato a termine un altro intervento. Nella tarda serata di martedì scorso, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Canosa ha notato un giovane che si muoveva con fare sospetto. Dopo alcuni minuti di appostamento ed osservazione, il giovane che si è accorto della presenza dei militari si è dato alla fuga ma è stato inseguito di corsa dai Carabinieri. Durante la fuga il giovane ha lanciato un borsello, tentando di disfarsene, ma è stato raccolto dai militari che lo inseguivano. Raggiunto dai Carabinieri, il giovane ha opposto una violenta resistenza ma è stato bloccato e portato in caserma. La perquisizione del borsello permetteva di rinvenireContattato il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trani, il ragazzo canosino (classe 2003), è stato tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente sottoposto agli arresti domiciliari.