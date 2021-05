Canosa: Rischio incendi boschivi

Con l'approssimarsi della stagione estiva, nella qualità di Autorità di Protezione Civile e al fine di evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi che possano arrecare gravi danni a persone, animali e cose con conseguenze pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico, ha emanatoavente ad oggetto:In particolare, nelle aree dell'agro comunale a rischio incendi e/o nelle immediate vicinanze, l'ordinanza ad integrazione delle norme vigenti in materia, pone i seguenti divieti:Accendere fuochi di ogni genere;Far brillare mine o usare esplosivi;Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.