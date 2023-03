Canosa: Riapre lo sportello del Centro Antiviolenza

La nuova sede presso presso l'Ospedale "Caduti in Guerra"

Nell'ambito dei programmi previsti dalla nuova convenzione temporanea traper la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, si riaprirà la sede delpresso l'al 2° piano. La cerimonia di riapertura avrà inizio allediA partire dailoltre a garantire la reperibilità telefonica attiva h24 al numeroe/o tramite ilprocederà a ricevere il pubblico come segue:nei giorni diMinervino Murge presso Palazzo di Città (servizi sociali) in piazza Aldo Moro n. 6, nei giorni di martedì ore 11:30-13:00; Spinazzola presso Palazzo di Città (servizi sociali) in piazza Cesare Battisti n. 3, nei giorni di martedì ore 15:30-17:00.