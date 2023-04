Canosa: Il Pomodoro per la Ricerca 2023 di Fondazione Veronesi

Si terrà anella mattinata diun'iniziativa intitolataideata dallaper raccogliere fondi destinati a finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Per questo appuntamento che avrà luogodallesarà installato uno stand dove saranno in distribuzione confezioni conIl tris di pomodori fa bene alla ricerca scientifica e anche a chi lo porta in tavola. I barattoli in acciaio oltre ad essere riciclabili all'infinito, contribuiscono a garantire la conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulla leucemia mieloide acuta e in particolare un progetto di ricerca e sviluppo di terapie innovative finanziato da Fondazione Umberto Veronesi che avrà la durata di 5 anni.Le fonti riportano che ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250 mila bambini. Solo in Italia si riscontrano nell'arco di 12 mesi 1.400 nuovi casi nella fascia di età che va dai 0 ai 14 anni e 800 fra gli adolescenti (15-19 anni). I tumori dell'età pediatrica rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle loro vite e quelle di tutta la famiglia. La ricerca scientifica ha fatto tanto, ma ha bisogno di essere sostenuta. Nel 2023,avvierà ilcon l'obiettivo di creare una rete di strutture oncologiche per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia mieloide acuta pediatrica.L'iniziativaè resa possibile grazie alla preziosa e rinnovata collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).Riproduzione@riservata