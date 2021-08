Canosa: "Il nuovo Centro Polisportivo una grande occasione di crescita"

"La realizzazione e consegna alla città di Canosa di Puglia del Centro Polisportivo 'Mauro Lagrasta' é un'ottima notizia per l'intero quartiere di Santa Teresa e quindi per Corso Garibaldi." - Esordisce così il Presidente del Comitato "Don Peppino Pinnelli",a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto sportivo "Mi sono sempre speso a favore della promozione di questa zona e quest'ultima opera non può che rendere il quartiere un maggior punto di riferimento per sportivi e non. Nel 2014, in qualità di consigliere all'opposizione del Centrodestra vidi in questo progetto una grande occasione di crescita e a distanza di tempo penso di non aver sbagliato.hanno contribuito alla realizzazione di quest'impianto, consegnando alla città una palestra in grado di accogliere scuole ed associazioni. Non posso che essere soddisfatto di tutto ciò: io, - conclude- nel mio piccolo, continuerò ad impegnarmi affinché Corso Garibaldi possa ritrovare la vitalità di un tempo"".Il nuovo Centro Polisportivoche sorge all'interno dell'ex campo comunale "Sabino Marocchino" è stato inaugurato a Canosa di Puglia(BT) lo scorso 12 agosto. L'impianto è stato intitolato alla memoria del canosino "Mauro Lagrasta", scomparso all'età di 48 anni il 6 dicembre 2012 . Il compianto Mauro Lagrasta, prima calciatore del Foggia e del Sassuolo e poi allenatore-educatore delle squadre giovanili del Barletta, è stato un punto di riferimento per tutti, giovani e meno giovani.