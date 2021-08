Canosa: il 70% dei cittadini ha ricevuto una dose di vaccino

Nelle ultime 24 ore, sonosu 13585 test eseguiti, come riportato nel bollettino epidemiologico odierno. Bari è la prima provincia per numero di contagi (78), seguita da Lecce (71),Sono stati registrati due decessi. Sono 3.759 le persone attualmente positive, 123 i ricoverati in area non critica eSono(dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.238.471). Salgono le percentuali di cittadini che nella provincia BAT hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.. Ad Andria siamo al 69 per cento, a Barletta al 71, a Bisceglie al 74,a Margherita al 73, a Minervino al 78, a San Ferdinando al 75, a Spinazzola all'80, a Trani al 72 e a Trinitapoli al 68.