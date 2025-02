Canosa: I pendolari abbandonati al freddo e al buio

L'avvocatonella sua qualità di consigliere di minoranza del Partito Democratico di Canosa di Puglia ha formulato l'interpellanza comunale, "sperando di ricevere la dovuta attenzione sulleNei dettagli: introvasi area sosta autobus linea nazionale e internazionale (MarinoBus) utilizzata dai "nostri concittadini" per i viaggi studio dei nostri figli e per molti lavoratori nei lunghi tragitti verso Milano, Torino e transfrontalieri. Questa area di sosta si presenta da molti anni or sonoin assenza totale di minimo confort presentandosi agli occhi dei viaggiatori con pensiline decandenti, vetuste e in frantumi; nessun accenno di panchina per stare seduti; illuminazione scarsa nelle ore serali. Ini pendolari giornalieri del tragitto Canosa-Barletta-Bari trovasi nelle medesime condizioni di abbandono, privi di panchine e illuminazione che rassicuri e accolga la sosta nelle ore serali e al mattino presto in inverno. "Tanto premesso ed evidenziato nell'interpellanza" laha chiesto: di conoscerea fronte delle necessarie e dovute opere di risistemazione; di conoscere l'esatta indicazione dei capitoli di spesa assegnanti da PEG relativi all'esercizio finanziario 2025 per spese destinate al decoro urbano, con indicazione delle corrispondenti somme stanziate e assegnate nel Bilancio di previsione 2025 oltre che i corrispondenti impegni di spesa o le liquidazioni già eseguite. Si resta in attesa di ricevere comunicazione - conclude la consigliera comunale di opposizione, - se alla stessa interpellanza sarà data o non sarà data subito risposta."