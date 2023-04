Canosa: Tellus. Abitare i paesaggi dello scavo

Cresce l'attesa per l'evento conclusivo del workshop della seconda Edizione del Festival Architettura per il progetto, articolato in un convegno e nella inaugurazione di una mostra di architettura che si terrà a partire dalle ore 15:30 dipresso ildi(BT). Il convegno è dedicato alla presentazione degli esiti del workshop, intesa come occasione di confronto con le parti interessate (enti di governo, ordini professionali, proprietari delle cave, ecc.) sulle tematiche della trasformazione dei paesaggi dell'estrazione, ai fini della loro valorizzazione, nonché come momento di coinvolgimento delle comunità.Al termine del convegno sarà inaugurata la mostra, allestita all'interno degli spazi ipogei dellaa Canosa di Puglia. La mostra, che resterà aperta fino al 27 aprile, documenterà gli esiti dei workshop. Il festivalè uno dei progetti vincitori della seconda edizione di Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per sostenere, promuovere e valorizzare l'architettura contemporanea italiana attraverso manifestazioni culturali destinate a un pubblico esteso.