Canosa e la sua Storia : concorso per tesi di laurea

Con l'inizio del nuovo anno accademico l'Associazionedi, presieduta dal, impegnata dalla sua costituzione a promuovere attività culturali, ha indetto un Concorso per una Tesi di Laurea che. Per garantire la regolarità del riconoscimento dell'opera svolta nella tesi di laurea si invitano i concorrenti ad attenersi alposto in essere. L'ha istituito un Premio intitolato al fondatore da assegnare ad una Tesi di Laurea, discussa, cheIlconsisterà in una borsa di studio die in una. La tesi di laurea dovrà essere redatta e discussa nell'anno accademico in corso e non potrà essere antecedente all'anno accademico 2018-2019.La tesi di laurea dovrà possedere. La valutazione dell'opera presentata sarà effettuata da unacomposta dal Presidente della nostra Associazione e da due commissari nominati dal Consiglio Direttivo.L'attribuzione del premio sarà decisa dalla Commissione a suo esclusivo insindacabile giudizio e non potrà essere assegnato ad un concorrente con relazione di parentela con uno dei tre commissari. Nell'anno accademico in cui non saranno presentate Tesi di Laurea sul tema previsto dal "Premio", la somma di tale "Premio" non sarà devoluta ad altre finalità né sarà attribuita a tesi di laurea presentate in anni precedenti a quello in corso. La tesi di laurea da esaminare deve essere presentata alla segreteria dell'Università della Terza Età di, in triplice copia in forma cartacea, previa comunicazione di partecipazione al Concorso in forma digitale con e-mail: utecanosa@gmail.com Ildell'U.T.E. patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia sarà consegnato con una cerimonia ufficiale durante l'anno accademico 2019-2020.