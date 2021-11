Canosa: 3 i casi attualmente positivi

attualmente. Mentre, 208 sono invece i casi accertati in tutta la Provincia Barletta Andria Trani, 6 sono coloro che necessitano di cure ospedaliere e per 5 di questi si tratta di soggetti già vaccinati. Zero, sono i ricoveri in terapia intensiva. Circa il 90% della popolazione della Provincia oggetto della campagna vaccinale, ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre l'80% ha ricevuto entrambe le dosi. Prosegue la campagna vaccinazioni con la somministrazione delle terze dosi e ad oggi ne sono state somministrate circa 26.000. Da domani anche per la fascia dai 18 anni in su sarà possibile prenotare il richiamo attraverso i canali abituali (lapugliativaccina, CUP, Farmacie)."Questi sono i dati emersi ieri nel corso della riunione in Prefettura con il Direttore Generale della ASL BT Alessandro Delle Donne e i colleghi Sindaci del territorio provinciale." Ha dichiarato il sindaco di Canosa: """ Seppur se in risalita i dati sono confortanti, specie se confrontati allo stesso periodo dell'anno scorso., infatti una persona vaccinata corre un rischio decisamente minore di ammalarsi rispetto a chi non è vaccinato e anche laddove si infettasse, la malattia sarebbe comunque in forma lieve. I vaccini finora disponibili offrono una protezione molto alta dalle forme più gravi di malattia, riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e i decessi. Anche se vaccinati quindi è possibile contrarre il coronavirus e trasmettere il virus ad amici e parenti. Sono sempre fortemente raccomandati una frequente igiene delle mani e l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto ove non è possibile garantire il distanziamento fisico. Si tratta di misure minime, che come abbiamo ormai imparato in quasi due anni di pandemia, sono fondamentali nel ridurre il rischio di circolazione del virus. Dalla Prefettura - conclude- è emersa l'esigenza di intensificare i controlli con l'approssimarsi delle festività natalizie ed introdurre misure più restrittive mirate e condivise con tutti i Sindaci della Provincia con particolare attenzione ai luoghi più sensibili e a maggior rischio di assembramenti."""