Cannibalizzazione auto: sequestrato 18 motori

Prosegue con risultati positivi il lavoro dellanell'ambito dell'attività di repressione dei furti d'auto, come disposta dal QuestoreGli agenti del Commissariato di Canosa di Puglia, diretti dal vice Questore Raffaele Fiantanese, hanno sequestrato ben 18 motori di autoveicoli di marchi diversi. Il sequestro è frutto di una laboriosa attività info-investigativa condotta in una delle zone da sempre al centro della cannibalizzazione e dello smercio di pezzi di ricambio delle auto rubate in provincia, talora anello di collegamento con soggetti criminali che agiscono nel sud foggiano. Ben celati nella folta vegetazione, i motori sono stati recuperati in una contrada a ridosso del fiume Ofanto. Molti di questi motori come anche delle auto rinvenute bruciate sono stati rubati ad Andria.