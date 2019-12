Avvocati e comunicatori: dal marketing legale alle litigation PR

Sarà l'Piazza De Nicola, n.1 a, ad ospitare l'iniziativa dal titolo ""a partire. Il seminario, organizzato dallaavrà lo scopo di avvicinare le due professionalità e fornire loro strumenti utili ed esempi di esperienze concrete sul campo. Laè l'associazione che rappresenta i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione nel nostro Paese. L'associazione opera per valorizzare la professione, tutelare la diffusione dell'etica e della deontologia, interpretare ed anticipare l'evoluzione delle tendenze del settore in un dialogo costante con Istituzioni pubbliche e private, Fondazioni, Università, Federazioni ed Associazioni di settore nazionali ed internazionali: «abbiamo deciso di partire con un seminario dedicato a due attività solo in apparenza lontane, quella legale e quella dei comunicatori tout court, in un momento difficile per le professioni e per i professionisti. Nell'ottica della facilitazione delle relazioni, infatti, ci è sembrato giusto partire da quei casi in cui collaborare è necessario per la riuscita di un lavoro. Di qui l'attenzione al marketing legale e alle litigation PR. Parliamo di quei casi in cui – spiega- una vicenda giudiziaria assurge alle cronache dei media, facendo nascere l'esigenza di costituire un vero e proprio comitato di crisi. Il nostro intento come FERPI, che mi pregio di rappresentare per le regioni Puglia, Calabria e Basilicata - sintetizzaè quello di intraprendere un percorso costante e proficuo per la comunità, finalizzato a migliorare le relazioni pubbliche, coinvolgendo enti pubblici e privati, imprese, professionisti e cittadini tutti. Per questo motivo, data anche l'alta richiesta di partecipazione, consideriamo quello di lunedì prossimo solo il primo di tanti appuntamenti».Nutrito ilimpegnato nella strutturazione del seminario,prevede l'apertura dei lavori del moderatore, delegato Ferpi Puglia, Calabria e Basilicata. A seguire gli interventi di, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari e di, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, di, Presidente nazionale FERPI, di, consulente esperta di litigation PR, di, consulente marketing nel settore legale. Interverranno inoltre per la FERPI Puglia