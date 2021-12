Maltempo: Allerta meteo gialla in Puglia

dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore è quanto è stato diramato dalla Protezione civile regionale . Si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca. Diverse le zone interessate, dal Gargano al Salento passando per il Tarantino. In particolare, la centrale adriatica e i bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, le isole Tremiti, ale al basso Fortore, nel Foggiano.Con l'autunno impazzito dalla prima decade di ottobre si contano in Puglia quasi 1 nubifragio al giorno, trombe d'aria e 8 tornado, oltre alle nevicate sul subappennino. E' quanto emerge dall'analisi dellasulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd), in riferimento alle nuove perturbazioni con correnti fredde in discesa dal Nord Atlantico che causeranno la formazione di una nuova circolazione depressionaria e nevicate in collina.Sono evidenti – sostiene lache dal punto di vista climatologico fa segnare una temperatura superiore di 0,81 gradi la media storica secondo Isac Cnr ma anche un aumento del 70% del numero di eventi estremi rispetto allo scorso anno. Il risultato – sottolinea la Coldiretti regionale - è un conto dei danni che sale ad oltre 150 milioni di euro nel 2021, tra perdite della produzione agricola regionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.per le quali occorreranno anni prima che possano tornare a produrre. Si è di fronte – conclude la– alle conseguenze dei cambiamenti climatici anchecon una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.