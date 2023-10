Al via il progetto “Canusium Open Access” della Pro Loco Canosa

Rendere il turismo canosino attrattivo e accessibile ai disabili sensoriali e motori, aprendo la città all'inclusività e a forme di cittadinanza attiva. Questo l'obiettivo di CANUSIUM OPEN ACCESS, il progetto della Pro Loco che ha raccolto la chiamata all'azione del bando regionale Puglia Sociale 3.0, finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di terzo settore. Il progetto prevede: formazione di un gruppo di volontari coordinato dalla Pro Loco con: esponenti della Pro Loco stessa, associazioni partner e scuole; formazione sulla LIS (linguaggio dei segni) e Braille (per ipovedenti); mappatura dei luoghi di interesse della città."L'accessibilità al patrimonio culturale è diventato, in città, un tema di grande rilevanza – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Canosa-. Lo è soprattutto oggi che i dati sui visitatori dei musei e dei luoghi di interesse hanno evidenziato una grande crescita. Non saremo soli – ha aggiunto-. Infatti a supportare la nostra associazione, che da decenni si occupa di diffondere e valorizzare il prodotto turistico canosino in tutto il mondo, ci sarà un team di professionisti formato da Stefano Germinario, Sara Pellegrino e Pasquale Prudente, che ci affiancheranno con una solida esperienza in progetti di formazione in ambito sociale e formativo."