Acquasantiere vuote e niente segno di pace

Niente segno di pace e debita distanza tra fedeli. Il timore di contagi da coronavirus è entrato anche in Chiesa, portando il Vescovo della Diocesi Andria,a diffondere delle disposizioni, anche in deroga alla liturgia, per prevenire eventuali problemi di natura sanitaria. Da, pertanto,. «Lo scambio di pace può consistere anche in un cordiale cenno del capo, senza il contatto delle mani durante le funzioni liturgiche» scriveUna decisione assunta «in seguito alla situazione di preoccupazione che si è determinata anche nelle nostre regioni» e «facendo seguito all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 Febbraio scorso, circa le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019». La distribuzione della comunione avverrà rispettando scrupolosamente le norme igieniche: «Anche se tanti fanno fatica ad accettarlo,quanti fanno fatica ad accettare questa misura siano cordialmente aiutati a comprenderne il senso e ad adeguarsi; l'elemento di oggettivo pericolo è proprio la mano del sacerdote che si avvicina e spesso viene in contatto con la bocca, talvolta con la stessa lingua».«se necessario, si prendano precauzioni durante le confessioni auricolari e in contesti di contatti personali» come si legge nella nota diramata da poco «I sacerdoti spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misure precauzionali, da attuare per il bene di tutti. Al contempo, facendo nostra l'esortazione della Conferenza Episcopale Italiana,chiarisce il Vescovo. In conclusione :Ringraziamo ed ammiriamo la disponibilità e il coraggio di medici, operatori sanitari, volontari, istituzioni locali, regionali e statali, operatori della comunicazione. Questo tempo di difficoltà e di rinuncia ci aiuti a riscoprire in particolare la preghiera, il silenzio e la carità verso più deboli».