A cena con “Pirandello”

Da, dalsarà di scenacon due novelle di Luigi Pirandello () dal titolocon gli attori(interprete e regista),. """Una bella collaborazione tra tre persone mosse da passione ed interesse per l'arte e la cultura, in un momento in cui esigenze e priorità distraevano da questo mondo considerato onirico e superfluo.""" Così riporta la pagina Facebook delche presenta i suoi protagonisti """Convinti e decisi abbiamo iniziato il nostro percorso con la sola convinzione che il bello sta nella consapevolezza e.Così , mai per gioco ma per certezza in quel che facevamo, ebbero inizio una serie di incontri teatrali in un luogo 'improbabile' per il teatro...la Club House di una Darsena, tra mare e tante bellissime barche a vela che hanno sempre partecipato con il tintinnio dei loro alti alberi .La 'cosa' ...è andata !....E noi di spettatori ne abbiamo avuti proprio tanti !Pubblico dal primo spettacolo, un apprezzatissimo 'Io e Miryam' di Giovanni Gentile che ancora ci chiedono !Da allora non ci siamo più fermati , il passaparola ha portato nuovi spettatori e noi abbiamo coinvolto sempre più artisti, puntando sempre sulla qualità, sebbene senza l'ausilio di luci, scenografie e amplificazione....qui abbiamo fatto teatro !"""La costituzione dell'risale aquando è nata """divenuta ormai un appuntamento per i nostri numerosi soci. La stagione inizia a settembre e termina a giugno.Vi offriremo teatro ogni quindici giorni, alternando le settimane con appuntamenti di musica dal vivo tra jazz e altro. Al termine di ogni serata resterà sempre quel bel momento di scambio e condivisione che tanto ci piace""". Tra le prime anticipazioni è stata comunicata che lo spettacoloavrà inizio alle, pressonel centro storico diin vico Ticino n.15. E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni e prenotazioni per l'aperitivo alle ore 19,00 e per la cena al termine dello spettacolo con ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere. Una serata unica ed interessante, dedicata a temi cari a Pirandello: le riflessioni sul senso della vita, la presenza incombente della morte, l'ironia che ricorda alla vita di abbassare lo sguardo, il rapporto tra uomo e donna, il senso di solitudine. Non resta che direin una location tra le più caratteristiche di