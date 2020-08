Canosa: “Gran Galà Lirico Sinfonico 2020” dell’Apulia Sinfonietta Orchestra

Grande attesa per ildell'che avrà luogo presso ilnell'ambito del cartellone degli eventi dell'Il fascino dell'orchestra, la magia della voce, l'incanto di una sera d' estate in una location archeologica che in questa stagione ha già ospitato artisti del calibro diin attesa dell'per l'appuntamento diL', è una realtà musicale costituitasi nel 2019, interamente under 35 che gode della collaborazione di giovani musicisti esclusivamente del territorio pugliese, operativi nelle più prestigiose formazioni orchestrali a livello nazionale. Ad allietare l'evento, patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia, le splendide voci del soprano, del mezzosoprano, del tenoree del baritono, dirette dal Maestroa. Dalle prime indiscrezioni trapelate è stato approntato un programma completamente rinnovato, un omaggio ai grandi compositori padri dell'opera lirica. Le arie, le romanze, i duetti di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini, Georges Bizet risuoneranno immortali nel Battistero di San Giovanni di Canosa di Puglia(BT). L. Tutti i posti disponibili rispetteranno le normative di distanziamento sociale anti-covid. È obbligatorio entrare nell'area evento con il dispositivo di protezione individuale(mascherina) che dovrà essere tenuto anche quando si è seduti. L'ingresso per ilè allementre ilper una serata di musica indimenticabile