A/16 :Tentativo di assalto ad un tir

Ancora un tentativo di assalto ad un tir, tra l'altro vuoto, sull'nel tratto tra Candela e Cerignola Ovest, accaduto all'alba. È fallito grazie alla pronta reazione dell'autista del mezzo pesante, un 54enne campano, diretto ad un calzaturificio di Lecce, dove avrebbe dovuto caricare un notevole quantitativo di scarpe. Le prime fonti riportano che i rapinatori hanno bloccato la carreggiata con due veicoli dati alle fiamme, un furgone poi risultato rubato ad Andria eI malviventi hanno poi affiancato il mezzo pesante con una Bmw nera, puntando contro l'autotrasportatore una sorta di lampeggiante, in maniera da indurlo a bloccarsi. Il conducente, per nulla intimorito, intuendo che qualcosa non andava, è riuscito a fuggire e ad avvertire i Carabinieri sul numero di emergenza "112", su quanto stava accadendo. Uscito al casello di Cerignola Ovest ha trovato i militari ad attenderlo, mentre dei rapinatori nessuna traccia. Indagini in corso da parte della Polstrada su questa ennesima rapina, sia pur non consumata.