Wedding: la riscossa dei bridal influencer in Puglia

Un anonimo disse: "Ogni viaggio lo vivi tre volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi". E' andata esattamente così perche, dopo aver assaporato il successo della prima edizione con oltre 350 contatti per una classe di 20 partecipanti, è tornata quest'anno sulle tracce del. La tre giorni, dedicata ale all'uso strategico dei social media per conquistare il mondo bridal, è andata in scena dal, nella cornice dia Foggia. Per l'occasione,, ha radunato nel quartier generale della sua agenzia in via Napoli km 2,8 un pool di professioniste - arruolate come docenti - e corsisti e corsiste provenienti da tutto lo stivale, con l'ambizione di partecipare a tutte quelle dinamiche delladi cui la Pesce è una fuoriclasse. Ad accompagnare l'autrice del libro, ormai best seller, c'erano, attrice, event e wedding planner e presentatrice televisiva,, event planner,, foodblogger e founder de 'La cucina del fuorisede' e, social media e content di Daruma Studio.Il programma sviluppato per questa edizione ha toccato ogni aspetto della wedding industry: dagli eventi più importanti sul territorio nazionale alla conoscenza delle persone esperte più influenti da seguire su Instagram, dai media più autorevoli a ciò che le spose cercano per il giorno del loro Sì. L'obiettivo? "Entrare nel cuore del mondo dei fiori d'arancio e diventare un esperto comunicatore digitale", è stato l'invito diLe lezioni - ospitate nell'aula meeting dell'hub professionale dedicato a coworking, alla formazione, alla comunicazione e completamente immerso in oltre 5000 mq di verde - hanno trattato i seguenti aspetti: ilcon Ines Pesce (e cioè come focalizzare la propria identità e la propria strategia di marketing, conoscere il segmento di clientela e il prodotto/servizio); icon Marita Campanella e Michelle Carpente, rispettivamente professionista del matrimonio doc e destination wedding planner, entrambe hanno portato in aula i loro personali case history; un; gli, fondamentali per entrare nel cuore del Wedding Marketing Operativo. "La classe di quest'anno si è formata sulla scia del grande successo della scorsa edizione del Corso: chi ha partecipato nel 2021 - spiegaè stato protagonista di un autunno intenso, prima i workshop in sede, poi le attività di stage e oggi una fetta di loro può gioire sapendo che sarà presto contrattualizzato per ben due piani di influencer marketing di un paio di brand operanti nel settore bridal. Anche per gli attuali corsisti auspico lo stesso percorso: li ho visti intraprendenti, curiosi e audaci".Sono ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, da Milano, Varese, Napoli, Frosinone, Siracusa, Bari: "Ci siamo sperimentate e misurate anche con noi stesse, questo non può che far bene alla nostra attività", commenta Veronica Pellegrini, event manager di Diamoon, a Foggia insieme alla socia Marta Basili, entrambe entusiaste della lezione dedicata alle tecniche di scrittura, su come gestire i post sui social media e sulle tecniche persuasive. "Cosa mi ha portato qui? Le strategie di marketing e l'analisi dei canali con cui si possono influenzare le spose", spiega Gianluca Natale da Bacoli. "Siamo qui per approfondire l'utilizzo dei social network e per capire come legare anche empaticamente con i nostri clienti", gli fa eco la socia Denise Pulella, titolare di Villa Mirabilis, "per me è stato tutto stimolante", commenta soddisfatta la corsista."Il matrimonio e il mondo del wedding sono in continua evoluzione. La pandemia, tra l'altro, ha modificato le abitudini delle coppie, abbiamo preso in considerazione anche questo aspetto quest'anno", è il commento di. La lezione della wedding planner romana ha analizzato anche le tendenze 2022: "oggi da un lato c'è una grande voglia di fare festa, perchè gli sposi nei due anni precedenti hanno messo solo una firma in Comune, dall'altro c'è il desiderio, comunque, di celebrare dei matrimoni molto intimi". Michelle Carpente è alla sua seconda edizione: "il bridal influencer è chiamato a offrire contenuti originali, bisogna necessariamente sottolineare la propria unicità".e le indicazioni per muoversi agevolmente nell'organizzazione del proprio matrimonio, perché le spose vogliono come riferimento non solo una wedding planner ma una loro pari", puntualizza Ines Pesce all'indomani dell'ultima giornata di corso, culminata con un workshop per entrare finalmente nel ruolo del bridal influencer e toccare con mano l'essenza di questa nuova professione.Da oggi, con i saluti finali e il ritorno alle proprie attività, muniti del, la classe avrà la possibilità di proseguire il percorso di formazione con uno stage di tre mesi (possibile anche da remoto) presso, lavorando insieme ad un team di persone esperte del marketing e della comunicazione per una supervisione del lavoro svolto durante il corso.