Votare per cambiare la nostra terra

"E' stata una campagna elettorale breve ma intensa. Per l'affetto ricevuto e per la posta in gioco, che è altissima. Finalmente domenica 25 settembre i cittadini potranno, col loro voto sovrano, scegliere il loro prossimo futuro e i rappresentanti che dovranno lavorare pancia a terra per scriverlo. Noi siamo pronti. Io sono pronto. La scelta è tra un futuro di libertà, crescita e protagonismo della gente e dei territori e il solito, stantio governo elitario di centrosinistra, ad uso e consumo di pochi, e sempre gli stessi. Con la Lega al governo metteremo immediatamente mano alle urgenze economiche che affliggono cittadini ed imprese, e ai tanti ritardi che i fondamentalismi di sinistra hanno fatto accumulare al Paese e a questo territorio. Mi spenderà personalmente affinché la mia provincia sia in cima all'agenda di governo per ciò che concerne i tanti fronti aperti, dalla sicurezza alla giustizia, dall'infrastrutturazione all'attrattività economica, dall'attenzione alle aree più periferiche fino all'ultima istanza del singolo cittadino. Abbiamo, insieme, la possibilità di dire la nostra, finalmente. Mai come in questo momento il futuro del nostro territorio è nelle nostre stesse mani. Sono padre prima che politico. Sono un professionista di questa terra prima che consigliere regionale. Sono uno di voi, figlio di operaio che si è fatto da solo, passando per i lavori più umili, e che, pertanto, comprende appieno le difficoltà di chi rischia di restare indietro. A ciascuno do la mia parola dell'impegno che profonderò per rappresentarvi al meglio, con passione, dedizione e presenza. Il momento è storico. E la storia possiamo scriverla insieme. Vi aspetto al seggio. Fidiamoci reciprocamente"- Candidato Lega alla Camera dei Deputati nel Collegio Puglia 01.