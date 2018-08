Vivi in Città lo Sport

Al via lacon una serie di eventi sportivi sotto l'egida Comune di Canosa di Puglia – Assessorato allo Sport e del CONI BAT e che vedrà la partecipazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche locali.è il leitmotiv degli incontri programmati dal, giornata di apertura alcon dirigenti, tecnici e atleti delle società locali impegnati in più discipline sportive a livello nazionale, regionale e provinciale che hanno aderito all'iniziativa promossa ed organizzata in questi anni dal professor, fiduciario CONI. Laavrà luogo ina partire dalledicon la presentazione delle associazioni sportive dilettantistiche canosine. Dalle ore 18,00 alle 21,00 di lci saranno le esibizioni di. Dalle ore 18,00 alle 21,00 dici saranno esibizioni di. Dalle ore 18,00 alle 21,00 di msarà la volta dele della. Dalle ore 18,00 alle 21,00 dici saranno le gare dialle ore 18,00 alle 21,00 disaranno in campo gli atleti delAl termine di ogni serata saranno effettuate le premiazioni dei partecipanti, tesserati con le associazioni sportive canosine..