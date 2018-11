Vito Bruno parlerà di "Controllo del territorio"

Alle, d, si terrà l'incontro pubblico intitolatoche avrà luogo presso il Ristorante Jolie a, in via Kennedy organizzato dalpresieduto da. Per l'occasione interverrà il dott., istituito e disciplinato con Legge Regionale 22/1/1999 n.6 , così come modificata dalla Legge Regionale 4/10/2006 n.27, di seguito denominata legge istitutiva. ARPA Puglia è preposta all'esercizio dicome individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività. L'attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale. ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla Legge Regionale 30/12/1994 n.38 , dalla Legge Regionale 4/2/1997 n.7 , dalla Legge Regionale 16/11/2001 n.28 , nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia. ARPA Puglia opera su tutto il territorio della regione Puglia, ed è presente in ogni provincia con i suoiIn questi anni, l'avvocato( 49 anni), laureato in giurisprudenza (110/110 e lode) ha avuto esperienze professionali presso la Provincia Barletta Andria Trani, il Comune di Bari e fino a marzo 2016 ha ricoperto la funzione di amministratore unico di Arca Lecce e Sud Salento, l'agenzia delle case popolari, ex Iacp. Inoltre, ha partecipato a campagne di sensibilizzazione comela tre giorni dile pulizie straordinarie di strade e spiagge, la nascita di Centri di Raccolta comunali per gli Olii esausti, la campagnaper la rimozione di amianto da immobili pubblici. La sua attività ha permesso alla Bat di ottenere il primato quale provincia con più basso numero di reati ambientali in Puglia.