Verso il 24 novembre, giornata contro la violenza sulle donne

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano interverrà mercoledì 24 novembre, ai seguenti appuntamenti:



1. alle ore 10,00 al piano terra del Consiglio regionale della Puglia, conferenza stampa insieme alla presidente del Consiglio, Loredana Capone, e all'assessore al Welfare, Rosa Barone, per illustrare i dati sul monitoraggio degli accessi ai centri Antiviolenza nel 2020 e per presentare la campagna di comunicazione promossa dall'Assessorato al Welfare che prenderà il via il 25 novembre in tutta la Puglia. Sarà inoltre presentato un progetto sperimentale voluto dalla Presidente del Consiglio regionale per coinvolgere attivamente i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori pugliesi.



2. alle ore 10.30, nella sala delle adunanze del Consiglio regionale della Puglia, parteciperà all'evento promosso dal CUG, Comitato unico di Garanzia, insieme all'Assessorato al Personale della Regione sul tema Promozione del benessere organizzativo e prevenzione della violenza e delle molestie nel luogo di lavoro. Parteciperanno Loredana Capone, l'assessore Gianni Stea, la consigliera per l'Attuazione dell'Agenda di Genere Titti De Simone, la presidente Cug Magda Terrevoli.



3. alle ore 12,00 nella Sala Consiglio del Palazzo Ateneo, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione del programma dei "seminari nazionali volti al contrasto della violenza di genere" promossi da APS Giraffa onlus, presidente Maria Pia Vigilante, APS Sud Est Donne, presidente Angela Lacitignola, e Università "Aldo Moro" di Bari.