Un sereno e proficuo 2020 a tutti i bambini e ragazzi

In occasione delle festività natalizie il Garante regionale dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio ha fatto pervenire la seguente nota:"Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Puglia, con i colleghi delle altre regioni formula l'augurio a tutte le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi di un 2020 sereno e proficuo. Ogni minore conosce la difficoltà verso il diventare adulto ed il Garante vuole con delicatezza sostenerlo e, per quanto possibile proteggerlo dai tanti disagi che quotidianamente deve affrontare nel suo vissuto psico-sociale.Il Garante vuole esserli accanto promuovendo in tutte le istituzioni la responsabilità e l'attenzione per garantire ai più giovani le opportunità di sviluppo della propria personalità che meritano di avere. Tutti i minori, a maggior ragione, per quelli che versano in condizioni di povertà. Purtroppo nella nostra società, anche nel 2019, quando si pensa che i diritti, in primis dei più piccoli, siano garantiti, esistono purtroppo tante sacche di emarginazione, povertà e addirittura sfruttamento dei minori, stranieri o italiani che siano. L'impegno del Garante per il 2020 è quello di proseguire nella propria attività di monitoraggio, nell' organizzazione di iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e nel contrasto ai fenomeni più preoccupanti che minacciano le nostre giovani generazioni, come la violenza assistita o la prostituzione minorile e il mondo diseducativo della pornografia. Buone feste cari ragazze e ragazzi vi offro tutto il sostegno che meritate, e spero davvero per voi un futuro meraviglioso. Io ci sono, con tutti i mie difetti ma con tutto il mio impegno".