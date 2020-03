Un caso positivo e due decessi nella BAT

Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salutecomunica che oggi 16 marzo - con aggiornamento allesono stati effettuatiper l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 255 sono risultati negativi eI casi positivi sono cosi suddivisi: 26 in Provincia di Bari;10 in Provincia di Brindisi; 29 in Provincia di Foggia (comprensivi dei 12 di ieri non comunicati, per problemi tecnici di trasmissione dati); 1 in Provincia di Lecce;5 in provincia di Taranto.Con questo aggiornamento salgono aper l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Si comunica che da oggiche da adesso sarà basato su un'unica piattaforma che si alimenta con i dati imputati a ciascuna delle Asl e che tiene conto anche dei cambi di unità operativa (ad esempio dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva).Hanno firmato oggi i loro contrattiLe loro destinazioni sono diverse: 27 sono destinati al servizio 118, 24 andranno in supporto delle tende pre-triage dei presidi ospedalieri e del carcere di Trani mentre gli altri prenderanno servizio in altre strutture che ne hanno fatto richiesta. Alle firme di oggi solo nei prossimi giorni si aggiungeranno mercoledì quelle dei tecnici di lavoratorio e giovedì quelle dei medici di pronto soccorso mentre la prossima settimana sarà la volta dei medici anestesisti e rianimatori che hanno superato il concorso della scorsa settimana.Sul"Vogliamo che i messaggi legati alla prevenzione – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia- siano chiari e comprensibili per tutti. Per questo la Regione Puglia, per raggiungere tutte le fasce di popolazione presenti sul territorio, ha pubblicato sul portale istituzionaleRingrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa".Sono statiL'obiettivo è sensibilizzare i membri delle principali comunità di stranieri che vivono in Italia sulle piccole e semplici pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio. Il materiale, dunque, è stato realizzato a beneficio della popolazione straniera presente nel territorio regionale, nonché a beneficio dell'intera collettività, dal momento che è interesse di tutti che ogni singola persona rispetti le prescrizioni del Governo e le regole di comportamento per la limitazione del contagio.Ilfinanziato a valere sul PON "Legalità" 2014-2020, è realizzato in partenariato da ASL Taranto (capofila), ASL Brindisi, ASL Lecce e Associazione "Camera a Sud". Il progetto prevede azioni mirate di tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti nel territorio regionale in condizione di vulnerabilità, tra cui l'impiego presso le strutture delle tre ASL aderenti di 15 mediatori linguistici e interculturali (5 per ciascuna delle Aziende).Sempre a cura del progetto FARI, a supporto del. Il servizio sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 8 alle 18. I numeri di telefono dedicati sono i seguenti: 099-4585489 (per le seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, polacco, serere, wolof, fula) e 0831-510416 (per le seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, arabo, tedesco, albanese, rumeno, turco, kassonke, bambara, mandinga).