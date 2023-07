Taglio al Reddito di Cittadinanza è misura contro il Mezzogiorno: andava cambiato, non cancellato

Personalmente sono sempre stato critico sulma assolutamente convinto della necessità di uno strumento di welfare contro la povertà che fosse funzionale alla ricerca attiva di un'occupazione: ilnon ha aiutato le persone a trovare lavoro, creando invece situazioni di iniquità e condotte truffaldine, mentre all'opposto, gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile 2023 elaborati proprio dal Ministero dell'Economia e Finanze indicano che con l'abolizione del reddito di cittadinanza si avrà un sensibile aumento delle diseguaglianze tra gli italiani.Cosa significa? Ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, soprattutto al Sud Italia dove i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono molti di più.Inoltre, specie al Sud, lo strumento costituiva un importante mezzo per incrementare i consumi in virtù dell'aumento di spesa procapite che consentiva. Ad esempio, in Puglia, a oltre 300 mila persone.Il Governo Meloni prima di cancellare il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto istituire misure alternative tese a contrastare la povertà, mentre invece non è pronto neanche il Supporto per la Formazione di 350 euro mensili: manca la piattaforma informatica dove inserire le domande, la disponibilità a lavorare ed anche i corsi da seguire.Il Governo ha innescato una vera e propria bomba sociale frutto di una preoccupante incapacità a leggere i fenomeni sociali del Paese.- Componente Assemblea Nazionale Più Europa