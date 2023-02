Servizi ecosistemici nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

8 Febbraio - Comune di Candela ore 17,30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "Vico II Fontanelle - Giovanni Paolo II" in viale XXIV Maggio 1, per l'alto Ofanto;

- Comune di Candela ore 17,30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "Vico II Fontanelle - Giovanni Paolo II" in viale XXIV Maggio 1, per l'alto Ofanto; 10 Febbraio - Comune di San Ferdinando di Puglia ore 17,30 presso l'Auditorium dell'Istituto "dell'Aquila" in via Gramsci 53, per il basso Ofanto.

Sta per partire la nuova campagna delinsieme ail primo portale indipendente di promozione territoriale e turistica in Italia che si rivolge ad un pubblico di viaggiatori internazionali. L'iniziativa è promossa dallacome ente gestore del Parco. La campagna, che si inserisce nel più vasto programma di valorizzazione e tutela del Parco, ha un duplice obiettivo. Da un lato intende promuovere la riappropriazione culturale dei luoghi, lavorando sull'identità del Parco e sul senso di appartenenza delle comunità locali ai territori del fiume; dall'altra intende lanciare il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e la sua Valle come "nuova destinazione" sia nella visione della popolazione locale e di prossimità che nel panorama nazionale ed internazionale, il tutto finalizzato ad intraprendere un percorso di riconoscimento per una nuova mappa di Valori della Valle, quale innesco di una collettiva e diffusa azione di tutela dal basso.Per il lancio della campagna sono previsti due eventi-workshop:Elemento importante è rappresentato dall'avvio delle attività di certificazione per il Marchio di Qualità del Parco, nel rispetto dei disciplinari già approvati dall'Ente e consultabili sul sito www.parcoofanto.it.Maggiori informazioni saranno date in occasione degli incontri dell'8 e 10 febbraio 2023.L'intero progetto si sviluppa sui territori di un Parco in transizione, interessato ad intraprendere ragionamenti su come fronteggiare e cogliere le opportunità delle transizioni energetiche, climatiche e culturali. Da qui l'interesse a promuovere il confronto e lo scambio di idee a partire dai contenuti della campagna promozionale. Motivo per cui gli eventi di apertura del progetto si profileranno come tavoli aperti, dei veri e propri workshop, dove sarà stimolato il dibattito al fine di aprire una conversazione tra gli interlocutori.Al fine di una prima valutazione degli esiti di questa campagna di lancio del Marchio, d'intesa con il Partenariato Economico e Sociale della BAT e il Future Center Barletta-BAT, si terrà presso la sede di quest'ultimo, in una data da definire tra fine marzo e i primi di aprile, un incontro di monitoraggio e valutazione delle attività avviate.