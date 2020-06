Saldi estivi: in Puglia dall’ 1 agosto

La giunta regionale della Puglia ha stabilitodei saldi estivi all'in conformità alla decisione assunta in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio scorso. Resta, invece,2020, fatta salva ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all'andamento della situazione epidemiologica. Con la stessa delibera, l'esecutivo regionale ha inoltre confermatodi cui all'art. 5, del regolamento regionale n. 10/2016 (per effetto del quale le cd. "non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi di fine stagione) disponendo inoltre che l'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo debba darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.