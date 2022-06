Ricerca & Ambiente: ecosistemi più protetti con l’impegno dei giovani volontari di Life Esc 360

Come hanno potuto contribuire oltre 340 ragazzi, alla tutela delle Riserve Statali? È quello che si scoprirà con la tre giorni di Martina Franca che conclude il progetto LIFE ESC360, durato 3 anni e coordinato dai Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità, con il supporto tecnico-scientifico di CREA Difesa e Certificazione e D.R.E.Am. Italia. La scommessa, in linea con la citizen science, è stata quella di far vivere a giovani tra i 18 e i 30 anni un'esperienza di volontariato ambientale e scientifico nei siti protetti della Rete Natura 2000 gestiti dai, dislocati in 6 macro-aree di studio in Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise, Lazio e Puglia, unendo in un insolito mix amore per la natura, consapevolezza civile e supporto concreto all'attività scientifica. Nella suggestiva cornice della Riserva Naturale delle Murge Orientali, da martedì 21 a giovedì 23 giugno, si svolgerà la kermesse finale, con ragazzi in arrivo da tutta Italia.Giornata dedicata a tutti i volontari che hanno partecipato a LIFE ESC360: organizzati in squadre eseguiranno attività sul campo, mettendo in pratica e ripercorrendo quanto appreso durante la loro esperienza nelle Riserve.Workshop e condivisione delle esperienze con ospiti istituzionali, rappresentanti di progetti di volontariato, NGO e altre iniziative di citizen science applicate al monitoraggio ambientale, con un approfondimento sul tema dell'ambiente nella Costituzione.Convegno finale "Il volontariato per la conservazione di specie e habitat protetti", con presentazione dei risultati finali del progetto e ulteriori interventi da parte di ospiti internazionali.