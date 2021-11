Ricarda Guantario ad “ArtePadova”

Ci sono anche le opere dell'artista pugliesetra quelle esposte allanellaPadiglione 7, stand 108 - Casa d'Aste International Art con sede a Bologna nel Palazzo Fantuzzi. Un'antologia di opere di artisti storicizzati daed altri. L'evento fieristico conta la presenza delle più importanti gallerie italiane, 300 espositori provenienti da 12 regioni e anche da Londra, con più di 15mila opere.(nata ad Andria, in Puglia), maestra in arti applicate e designer, ha frequentato l'Istituto Statale d'Arte e il Conservatorio di Musica. Negli anni il suo stile è stato in continua evoluzione, dalle prime opere realizzate in tarsia in legno colorato degli anni '90 e poi in stile post impressionista, successivamente in figurativo contemporaneo nella figura femminile per giungere attualmente all'informale e concettuale. Ha esposto nelle sedi più prestigiose in Italia e all'estero, Parigi, Zurigo, Barcellona, Roma, Milano, Venezia, Parma, Genova, è presente nelle banche dati ed indici di quotazioni d'arte mondiali (Artprice, Arcadja), ha ricevuto riconoscimenti dalla critica e dal pubblico e le sue opere sono esposte in edifici pubblici e in collezioni private.Le opere d'arte contemporanea dintitolate "19" (80x100 cm) e(90x100 cm), acrilico e assemblaggio su juta, sono state selezionate dal"Le due opere – spiega- realizzate durante il periodo di lockdown su un sacco di caffè, rappresentano un momento storico globale condiviso dalle moltitudini di nazioni e uomini che, pur essendo costretti ad essere distanti fisicamente, sono stati uniti nella sfida e nella speranza. Nella prima opera, ho voluto rappresentare la terra con al centro una chiave spirituale "ready made", come simbolo di ripresa. Nella seconda, la chiave non c'è più perché ha lasciato il posto ai colori più vivi e gioiosi della riapertura".