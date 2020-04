Rapina ad un camion carico di alimentari

Tornano a colpire i predoni sulle strade del nord barese, questa volta in pieno giorno. Una rapina a mano armata ad un camion carico di derrate alimentari è avvenuta nella tarda mattinata odierna sullain territorio diUn camion, proveniente da Bari, dopo aver scaricato parte del suo carico ad Andria era diretto a Canosa di Puglia, quando una autovettura scura con quattro persone a bordo, mascherate ed armate, ha affiancato il mezzo pesante. Dall'autovettura è stato fatto segno al conducente di accostare e di fermarsi. Appena sceso dal camion, l'uomo è stato trascinato nell'auto e per circa un'oretta è stato fatto viaggiare con il capo reclinato, mentre due persone incappucciate ed armate lo tenevano sotto tiro.Appena lasciato sul ciglio della strada, l'autista ha fermato un automobilista di passaggio eddelaccontando quanto successo e chiedendo aiuto. Sul posto sono quindi giunti immediatamente i poliziotti delle "Volanti" che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo, un autista della provincia di Bari, dipendente di una ditta di trasporti del capoluogo regionale.Nel frattempo veniva effettuata una battuta dagli agenti della Polizia di Stato: a poco più di un chilometro di distanza dal luogo della rapina è stato quindi ritrovato il camion, abbandonato vicino ad un viottolo di campagna. All'interno del camion eranoProbabilmente i malviventi pensavano che il camion fosse pieno di merce e quindi si sono dovuti accontentare di un magro bottino. Ricerche sono ancora in corsoda parte della Polizia di Stato, per individuare la banda che ha messo a segno questo colpo