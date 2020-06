Puglia: quarto giorno senza contagi

non sono stati registrati casi positivi.

380 nella Provincia di Barletta Andria Trani;

Italia 240.310 casi (34.738 morti);

Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteinforma che oggi martedì 30 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.440 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus eSono statiDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 175.811 test. Sono 3857 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari;659 nella Provincia di Brindisi; 1.170 nella Provincia di Foggia; 521 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.leriportano che sonodall'inizio Covid-19 e, secondo gli ultimi dati OMS - Fonte: Health Emergency Dashboard, al 29 giugno ore 12.20 am., sono 85.204 i casi confermati clinicamente e in laboratorio, 4.648 morti.sonoi casi confermati esecondo gli ultimi dati OMS, inclusa l'Italiafonte Dashboard Who European Region, al 29 Giugno, ore 10:00 am. I dati nei primi Paesi per trasmissione locale nella:in641.156 casi (9.166 morti);311.151 casi (43.550 morti);248.770 casi (28.343 morti);193.761 casi (8.961 morti);162.936 casi (29.778 morti).In, secondo gli ultimi dati OMS- Fonte: Health Emergency Dashboard, al 29 Giugno, ore 12.20 am:2.496.628 casi (125.318 morti);1.313.667 casi (57.070 morti);212.802 casi (26.381 morti);103.032 casi (8.516 morti).