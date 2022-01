Puglia “La Notte è Giovane”: 7.700 somministrazioni nelle prime due serate

Sono 7.700 le somministrazioni effettuate nelle prime due notti di vaccinazione dedicate alla fascia 12-19 anni. L'iniziativaprosegue oggi, dalle ore 20,00 a mezzanotte in 34 hub pugliesi. Il successo dell'iniziativa si riflette anche sui dati percentuali delle terze dosi ai giovani pugliesi, con un significativo incremento in queste ore anche rispetto alla media nazionale.Per la; 84% ha ricevuto almeno una dose (+3,5% della media nazionale); 78% ha ricevuto la seconda dose (+5,1% della media nazionale). Le prenotazioni sono ancora aperte e si possono effettuare mediante il sito http://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali16,7 punti sopra la media nazionale (grafico allegato). Il 5% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 54% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8% della media nazionale).ella serata di ieri 552 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni hanno partecipato alla iniziativa 'La. Notte è giovane" organizzata a Barletta e Margherita: in 275 sono stati vaccinati a Barletta, in 277 a Margherita di Savoia. Intanto sale anche la percentuale di bambini tra i 5 e gli 11 hanno che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino: si tratta del 38 per cento della popolazione. La percentuale di tutta la popolazione che ha ricevuto la terza dose è del 44 per cento