Puglia: 50.755 i casi attualmente positivi 

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedi 8 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 14.895 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati: 809 in provincia di Bari, 194 in provincia di Brindisi,198 in provincia di Foggia, 197 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati: 14 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi,, 5 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.963.363 test. 149.726 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 205.576 così suddivisi: 80.217 nella Provincia di Bari;15.025 nella Provincia di Brindisi; 37.614 nella Provincia di Foggia; 19.734 nella Provincia di Lecce; 31.891 nella Provincia di Taranto; 702 attribuiti a residenti fuori regione; 298 provincia di residenza non nota.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Giornate dedicate alla vaccinazione degli over 80 al PalaDisfida di Barletta. Da giovedì 8 aprile fino a sabato 10 aprile 2021 saranno vaccinati. La Asl Bt si è impegnata in una importante operazione di riorganizzazione della vaccinazione anticipando tutte le prenotazioni per completare entro sabato tutti i cittadini che hanno effettuato la prenotazione. Si invitano i cittadini che per diverse ragioni la Asl non è riuscita a contattare (numero di telefono errato, mancata risposta) a contattare il numero verde delattivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 20,00. Continua la campagna di vaccinazione degli over 80 su tutti i comuni dellaIn particolare su Trani, Andria, Bisceglie e Barletta è in programma il completamento delle prime dosi entro sabato. I cittadini che non sono stati contattati per anticipare la vaccinazione per ragioni diverse (mancata risposta o numero errato) possono contattare il numero verde 800 550 177 tutti i giorni fino alle 20. A Barletta presso l'ospedale Dimiccoli continua la vaccinazione dei pazienti oncologici che sarà completata entro sabato. Oggi intanto sono state distribuite 1100 dosi di vaccino Moderna ai medici di base per la vaccinazione a domicilio degli over 80.Priorità in tutta la Puglia alle vaccinazioni anti Covid-19 delle persone estremamente vulnerabili affette da patologie oncologiche e onco-ematologiche e da malattie rare, insieme ai rispettivi caregiver e familiari conviventi. Il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha attivato tutti i Centri specialistici di riferimento per vaccinarli nel più breve tempo possibile. Quindi i grandi ospedali sono attivati per queste fasce di fragilità e stanno operando parallelamente agli hub e centri vaccinali, che sono invece impegnati nel completamento della prima dose per gli ultraottantenni e nella somministrazione delle seconde dosi. In campo ci sono anche i Medici di medicina generale che stanno portando avanti le vaccinazioni degli ultraottantenni a domicilio e dei fragili.Per quanto riguarda i pazienti oncologici, sono circa 10mila i pugliesi in trattamento o che hanno sospeso le cure da meno di sei mesi. Si sta operando in sinergia con la Rete Oncologica Pugliese (ROP) per effettuare la somministrazione direttamente presso i presidi della rete.Per quanto invece riguarda le persone affette da malattie rare, che sono circa 22.500 in Puglia, il Dipartimento Salute della Regione si sta muovendo in sinergia con i presidi della rete nazionale (PRN), i nodi della Rete regionale e (PRN) e nodi della Rete regionale pugliese (ReRP) delle Malattie Rare e dal Coordinamento regionale Malattie Rare di Aress. E ha impartito le indicazioni operative per avviare la loro vaccinazione nei presidi e nei Centri della Rete.