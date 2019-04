PSR/Irrigazione: In Puglia non "piovono" finanziamenti

Il coordinatore e consigliere regionale di Direzione Italiinterviene con una dichiarazione a seguito dell' approvazione di 19 progetti PSR/irrigazione e neppure uno pugliese:Sono 19 i progetti dei Consorzi di Bonifica italiani ammessi al finanziamento del Piano nazionale di sviluppo rurale (PSR) per investimenti in infrastrutture irrigue, ma nessuno è pugliese: 6 sono veneti (per un importo di oltre 93 milioni di euro), 4 dell'Emilia Romagna (per circa 70 milioni) e poi uno a testa per le Regioni Piemonte, Lazio, Sicilia, Campania, Marche, Friuli, Calabria, Lombardia e Abruzzo (per importi che oscillano fra i 23 e i 5 milioni di euro). Per un importo complessivo pari a 272.769.440 euro, cui vanno aggiunti 291 milioni, che saranno disponibili sul Fondo sviluppo e coesione.. La nostra rete irrigua fa acqua da tutte le parti, ma i nostri Consorzi di Bonifica, pronti a chiedere pagamenti per servizi non forniti, non sono beneficiari neppure di un solo euro di finanziamento.: la Xylella alle porte di Bari, le calamità siccità 2017 e gelata 2018 che attendono ancora risposte, altre misure importanti (imprenditoria giovanile e agriturismo) del PSR bloccati da ricorsi al Tar e ora nessun progetto finanziato per le opere di irrigazione. Siamo di fronte all'ennesimao alla?"""