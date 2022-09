Protocollo d'Intesa tra la Provincia BAT e l'Archeoclub d'Italia sede di Canosa di Puglia – Ponte Romano

Si è svolta stamani, presso la sede della Provincia di BAT, la conferenza stampa di presentazione degli sviluppi del processo di elaborazione del. Nel corso della presentazione sono stati illustrati anche i protocolli d'Intesa sottoscritti per l'avvio di attività finalizzate ad attuare le previsioni del Piano dei Progetti Locali Integrati. La Provincia di BAT, per la fruizione del progetto denominatoha ritenuto di dover sottoscrivere dei protocolli di Intesa e accordi, riconoscendone valore strategico, per l'attivazione di processi di sensibilizzazione e animazione territoriale verso i temi della fruizione e dell'approccio integrato alla riqualificazione ambientale di aree golenali.In particolaremira alla ricerca e sperimentazione di modi e forme co-partecipate tra i diversi soggetti per la cura e la valorizzazione del patrimonio materiale nei pressi della Porta del Parco di Canosa di Puglia per una fruizione collettiva e responsabile. Promuovere la conservazione e la valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, è l'obiettivo specifico che si propone di perseguire il Protocollo d'Intesa. La sottoscrizione del protocollo oltre a rappresentare una grande responsabilità è al contempo un riconoscimento alle attività fin qui sviluppate dall'al fine di tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.