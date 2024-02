Protesta agricoltori: I Sindaci della BAT sottoscrivono documento a sostegno del comparto agricolo

Il grido d'allarme manifestato dagli agricoltori nelle ultime settimane non poteva rimanere inascoltato ed è per questo che stamattina, presso la sede della Provincia a Trani, i Sindaci della BAT hanno condiviso e sottoscritto un documento a sostegno degli operatori del mondo agricolo.che ci ha tenuto ad esprimere il suo appoggio a tutti coloro i quali, in questi giorni, stanno scioperando in maniera pacifica. Tra i punti cardine della protesta tematiche come aumenti costanti del prezzo delle materie prime, gasolio agricolo a prezzi calmierati, interventi mirati per sostenere i costi di produzione, revisione delle politiche green per sostenere i prodotti tipici e maggiore sicurezza su tutto il territorio agricolo.«Non si può rimanere inermi di fronte al grido di protesta degli agricoltori, custodi del nostro territorio. Le ragioni della loro protesta – afferma la- sono condivise pienamente da tutti noi, saremo sempre al loro fianco in una battaglia che è anche la nostra. Le scelte assurde dell'Unione Europea non sono mai sfuggite al Governo che sin dal suo insediamento ha lottato affinchè venissero riviste a salvaguardia della nostra agricoltura. Numerose sono le problematiche esistenti che ci impongono di riflettere su come tanto ci sia ancora da fare. Occorre proteggere sempre più le produzioni dei nostri territori, obiettivo questo che l'Amministrazione Malcangio si è posta fin da subito come linea guida che continueremo a tenere ben presente».