Premio Nazionale sulle Buone Pratiche all'Area Patrimonio della Asl BT

Un premio assegnato dai pazienti, un premio che anche per questo dà lustro all'attività svolta dall'Area Patrimonio della Asl Bt, diretta dal dottor Giuseppe Nuzzolese. In occasione della XVII Giornata Nazionale dell'Incontinenza la Asl Bt ha ricevuto ilex aequo con l'Asur Marche e Ulss 6 Euganea. Lafortemente voluta dal Ministero della Salute ed istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2006, si svolge ogni anno il 28 giugno attraverso l'impegno di istituzioni ed associazioni di pazienti tra cui FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), A.I.Stom (Associazione Italiana Stomizzati), WFIPP (World Federation of Incontinence and Pelvic Problem), FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale), AILAR (Associazione Italiana Laringectomizzati) e ASBI (Associazione Spina Bifida Italia).A ritirare il premio è stato ilResponsabile dell'UOSVD Appalti, Contratti e Logistica: è stata premiata la scelta della Asl di fare un accordo quadro che consente al medico prescrittore di rispettare le esigenze del singolo paziente e di adeguare la scelta del dispositivo alle esigenze dell'utilizzatore finale. "Ricevere un premio nazionale sulle buone pratiche in sanità - afferma- è davvero significativo, oltre che gratificante, quando ad assegnarlo non sono solo le istituzioni preposte ma proprio le associazioni dei pazienti. Risulta sempre fondamentale mettere al centro di ogni attività il paziente, l'utente finale. La nostra attività amministrativa è sempre orientata a cercare di fornire il meglio sulla scorta delle valutazioni dei professionisti della sanità dell'Asl Bt".