Orientarsi all’incontro

Si intitolail ciclo di seminari promosso dallo Sportello per l'Integrazione Socio- Sanitaria e Culturale degli Immigrati dell'Ambito Territoriale Sociale diMinervino Murge e Spinazzola. Tre incontri destinati ai dipendenti dei Comuni, del Distretto Socio Sanitario, ma anche ai docenti degli istituti scolastici del territorio e ai rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore che puntano a potenziare i servizi pubblici rivolti ai cittadini immigrati (amministrativi, informativi, di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, di inserimento lavorativo) e contribuire a rafforzare la governance a livello di Ambito territoriale sociale. Il percorso formativo di aggiornamento, che si terrà ilnella sala delha quindi tra gli obiettivi specifici quello di aggiornare e formare il personale delle pubbliche amministrazioni e della rete del Terzo Settore che opera sul territorio dell'Ambito territoriale.In particolare, il primo dei tre moduli, consentirà di acquisire competenze sulla "e sui vari aspetti giuridici che regolano il diritto all'asilo e lo status di rifugiato, i visti d'ingresso e i permessi di soggiorno, le regole per i cittadini dell'Unione Europea e la domanda di protezione internazionale. Ai docenti del corso, la mediatrice culturale Gaetana Marino e l'avvocato Savio Tatoli, spetterà il compito di approfondire temi comei minori stranieri non accompagnati e le funzioni degli Sprar analizzando anche le cause di esclusione, cessazione, diniego e revoca disposte dalle autorità competenti."È un'occasione importante – ha commentato il Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale,– per sviluppare reti di apprendimento e creare sinergie interistituzionali finalizzate all'inclusione delle misure di integrazione nelle politiche, ma soprattutto un momento di confronto e crescita in cui fugare i dubbi rispetto alle ultime novità in materia legislativa sull'argomento".